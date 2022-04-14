Tokenomika pro AInalyzr (AINAL)

Zjistěte klíčové informace o AInalyzr (AINAL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AInalyzr (AINAL)

Ainalyzr is a versatile and engaging platform designed to provide crypto traders with advanced tools and a fun, interactive environment. Powered by the Ainalyzr token, it offers real-time analysis of Solana-based tokens, gamified trading tools, and a space for users to explore market trends and make data-driven decisions. Ainalyzr merges functionality and entertainment, appealing to both seasoned and novice traders.

Oficiální webové stránky:
https://ainalyzr.io

AInalyzr (AINAL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AInalyzr (AINAL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.02K
$ 7.02K$ 7.02K
Celkový objem:
$ 941.47M
$ 941.47M$ 941.47M
Objem v oběhu:
$ 941.47M
$ 941.47M$ 941.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.02K
$ 7.02K$ 7.02K
Historické maximum:
$ 0.00178751
$ 0.00178751$ 0.00178751
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika AInalyzr (AINAL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AInalyzr (AINAL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AINAL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AINAL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AINAL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAINAL!

Předpověď ceny AINAL

Chcete vědět, kam může AINAL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AINAL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

