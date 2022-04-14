Tokenomika pro Aiki (AIKI)
Informace o Aiki (AIKI)
Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.
Aiki (AIKI): tokenomika a analýza cen
Tokenomika Aiki (AIKI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Aiki (AIKI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AIKI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AIKI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.