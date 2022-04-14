Tokenomika pro Aiki (AIKI)

Zjistěte klíčové informace o Aiki (AIKI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.

Oficiální webové stránky:
https://aikigame.io/
Bílá kniha:
https://aiki.gitbook.io/aikis-diary

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aiki (AIKI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen.

Tržní kapitalizace:
$ 550.46K
Celkový objem:
$ 99.88M
Objem v oběhu:
$ 99.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 550.46K
Historické maximum:
$ 0.01706637
Historické minimum:
$ 0.00441864
Aktuální cena:
$ 0.00551126
Tokenomika Aiki (AIKI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aiki (AIKI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIKI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIKI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIKI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIKI!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.