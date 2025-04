Co je Aidi Finance (AIDI)

Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens.

Zdroj Aidi Finance (AIDI) Oficiální webová stránka