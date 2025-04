Co je Afyonspor Fan Token (AFYON)

Ayfonspor Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. With Token, Bitci Baskonia provides fans with the opportunity to participate in special surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features related to fan rewards, missions and great experiences.

Zdroj Afyonspor Fan Token (AFYON) Oficiální webová stránka