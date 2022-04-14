Tokenomika pro Africa Kids Token (AKIDS)
Informace o Africa Kids Token (AKIDS)
Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact.
Africa Kids Token (AKIDS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Africa Kids Token (AKIDS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Africa Kids Token (AKIDS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Africa Kids Token (AKIDS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AKIDS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AKIDS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.