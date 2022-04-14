Tokenomika pro AetherX (AETX)

Zjistěte klíčové informace o AetherX (AETX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.


Informace o AetherX (AETX)

AetherX (AETX) is a blockchain-based ecosystem designed to bridge the gap between traditional finance and decentralized digital assets. Built on the BASE chain, AetherX enables secure, fast, and low-cost transactions while providing real-world utility through sector-specific tokens. The project focuses on multi-industry integration, offering applications in payments, asset management, e-commerce, and decentralized finance (DeFi). AetherX operates with a sustainable tokenomics model, reinvesting a portion of transaction fees into liquidity, business growth, and ecosystem development. With a commitment to compliance and scalability, AetherX aims to provide users with an efficient and adaptable Web3 experience, fostering seamless interactions between crypto and traditional economies.

Oficiální webové stránky:
https://www.aetx.io/
Bílá kniha:
https://www.aetx.io/pdf/AETX%20Whitepaper.pdf

AetherX (AETX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AetherX (AETX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 45.57K
Celkový objem:
$ 18.00T
Objem v oběhu:
$ 18.00T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 45.57K
Historické maximum:
$ 0.01853967
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika AetherX (AETX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AetherX (AETX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AETX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AETX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AETX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAETX!

Předpověď ceny AETX

Chcete vědět, kam může AETX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AETX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.