Tokenomika pro Aegis YUSD (YUSD)

Zjistěte klíčové informace o Aegis YUSD (YUSD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

Oficiální webové stránky:
https://app.aegis.im
Bílá kniha:
https://docs.aegis.im

Aegis YUSD (YUSD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aegis YUSD (YUSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.02M
$ 30.02M
Celkový objem:
$ 30.01M
$ 30.01M
Objem v oběhu:
$ 30.01M
$ 30.01M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.02M
$ 30.02M
Historické maximum:
$ 1.009
$ 1.009
Historické minimum:
$ 0.960034
$ 0.960034
Aktuální cena:
$ 1.0
$ 1.0

Tokenomika Aegis YUSD (YUSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aegis YUSD (YUSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YUSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YUSD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YUSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYUSD!

Předpověď ceny YUSD

Chcete vědět, kam může YUSD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YUSD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.