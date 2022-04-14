Tokenomika pro Aave ETH v1 (AETH)
Informace o Aave ETH v1 (AETH)
Aave ETH is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aETH is pegged 1:1 to the value of the underlying ETH that is deposited in Aave protocol. aETH, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aETH accrue interest in real time, directly in your wallet!
Aave ETH v1 (AETH): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aave ETH v1 (AETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Aave ETH v1 (AETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Aave ETH v1 (AETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AETH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAETH!
