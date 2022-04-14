Tokenomika pro Aave ENJ (AENJ)
Informace o Aave ENJ (AENJ)
Aave ENJ is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aENJ is pegged 1:1 to the value of the underlying ENJ that is deposited in Aave protocol. aENJ, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aENJ accrue interest in real time, directly in your wallet!
Aave ENJ (AENJ): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aave ENJ (AENJ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Aave ENJ (AENJ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Aave ENJ (AENJ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AENJ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AENJ, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AENJ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAENJ!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.