Dnešní aktuální cena aarna atv111 je 102.56 USD. Sledujte aktualizace cen ATV111 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ATV111.

Více informací o ATV111

Informace o ceně ATV111

Co je to ATV111

Bílá kniha pro ATV111

Oficiální webové stránky ATV111

Tokenomika pro ATV111

Předpověď cen ATV111

Logo aarna atv111

aarna atv111 Cena (ATV111)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ATV111 na USD

$102.56
$102.56
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny aarna atv111 (ATV111)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:53 (UTC+8)

Informace o ceně aarna atv111 (ATV111) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 102.55
$ 102.55
Nejnižší za 24 h
$ 102.56
$ 102.56
Nejvyšší za 24 h

$ 102.55
$ 102.55

$ 102.56
$ 102.56

$ 102.56
$ 102.56

$ 101.3
$ 101.3

+0.00%

+0.01%

+0.08%

+0.08%

Cena aarna atv111 (ATV111) v reálném čase je $102.56. Za posledních 24 hodin se ATV111 obchodoval v rozmezí od minima $ 102.55 do maxima $ 102.56, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ATV111 v historii je $ 102.56, zatímco nejnižší cena v historii je $ 101.3.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ATV111 se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o +0.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu aarna atv111 (ATV111)

$ 1.02M
$ 1.02M

--
--

$ 1.02M
$ 1.02M

9.99K
9.99K

9,988.257383549142
9,988.257383549142

Aktuální tržní kapitalizace aarna atv111 je $ 1.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ATV111 je 9.99K, přičemž celková zásoba je 9988.257383549142. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.02M.

Historie cen v USD pro aarna atv111 (ATV111)

Během dnešního dne byla změna ceny aarna atv111 na USD  $ +0.0086.
Za posledních 30 dní byla změna ceny aarna atv111 na USD  $ +0.3916868960.
Za posledních 60 dní byla změna ceny aarna atv111 na USD  $ +0.7707384000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny aarna atv111 na USD  $ +1.139.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0086+0.01%
30 dní$ +0.3916868960+0.38%
60 dní$ +0.7707384000+0.75%
90 dní$ +1.139+1.12%

Co je aarna atv111 (ATV111)

aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj aarna atv111 (ATV111)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny aarna atv111 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít aarna atv111 (ATV111) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva aarna atv111 (ATV111) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro aarna atv111.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny aarna atv111!

ATV111 na místní měny

Tokenomika pro aarna atv111 (ATV111)

Pochopení tokenomiky aarna atv111 (ATV111) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ATV111 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně aarna atv111 (ATV111)

Jakou hodnotu má dnes aarna atv111 (ATV111)?
Aktuální cena ATV111 v USD je 102.56 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ATV111 v USD?
Aktuální cena ATV111 v USD je $ 102.56. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace aarna atv111?
Tržní kapitalizace ATV111 je $ 1.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ATV111 v oběhu?
Objem ATV111 v oběhu je 9.99K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ATV111?
ATV111 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 102.56 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ATV111?
ATV111 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 101.3 USD.
Jaký je objem obchodování ATV111?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ATV111 je -- USD.
Dosáhne ATV111 letos vyšší ceny?
ATV111 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenATV111, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se aarna atv111 (ATV111)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,181.05

$3,872.25

$0.02304

$186.23

$1.0004

