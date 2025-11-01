BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena aarna afi 802v2 je 48.17 USD. Sledujte aktualizace cen AFI 802V2 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AFI 802V2.

Více informací o AFI 802V2

Informace o ceně AFI 802V2

Co je to AFI 802V2

Bílá kniha pro AFI 802V2

Oficiální webové stránky AFI 802V2

Tokenomika pro AFI 802V2

Předpověď cen AFI 802V2

Logo aarna afi 802v2

aarna afi 802v2 Cena (AFI 802V2)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AFI 802V2 na USD

$48.17
+0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny aarna afi 802v2 (AFI 802V2)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:13:33 (UTC+8)

Informace o ceně aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 47.11
Nejnižší za 24 h
$ 48.42
Nejvyšší za 24 h

$ 47.11
$ 48.42
$ 79.25
$ 42.48
-0.21%

+0.40%

-5.19%

-5.19%

Cena aarna afi 802v2 (AFI 802V2) v reálném čase je $48.17. Za posledních 24 hodin se AFI 802V2 obchodoval v rozmezí od minima $ 47.11 do maxima $ 48.42, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AFI 802V2 v historii je $ 79.25, zatímco nejnižší cena v historii je $ 42.48.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AFI 802V2 se za poslední hodinu změnila o -0.21%, za 24 hodin o +0.40% a za posledních 7 dní o -5.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

$ 89.38K
--
$ 89.38K
1.86K
1,855.24356197348
Aktuální tržní kapitalizace aarna afi 802v2 je $ 89.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AFI 802V2 je 1.86K, přičemž celková zásoba je 1855.24356197348. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 89.38K.

Historie cen v USD pro aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Během dnešního dne byla změna ceny aarna afi 802v2 na USD  $ +0.1907.
Za posledních 30 dní byla změna ceny aarna afi 802v2 na USD  $ -14.5904955030.
Za posledních 60 dní byla změna ceny aarna afi 802v2 na USD  $ -14.8136574790.
Za posledních 90 dní byla změna ceny aarna afi 802v2 na USD  $ -17.1914.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.1907+0.40%
30 dní$ -14.5904955030-30.28%
60 dní$ -14.8136574790-30.75%
90 dní$ -17.1914-26.30%

Co je aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny aarna afi 802v2 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít aarna afi 802v2 (AFI 802V2) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva aarna afi 802v2 (AFI 802V2) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro aarna afi 802v2.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny aarna afi 802v2!

AFI 802V2 na místní měny

Tokenomika pro aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Pochopení tokenomiky aarna afi 802v2 (AFI 802V2) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AFI 802V2 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Jakou hodnotu má dnes aarna afi 802v2 (AFI 802V2)?
Aktuální cena AFI 802V2 v USD je 48.17 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AFI 802V2 v USD?
Aktuální cena AFI 802V2 v USD je $ 48.17. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace aarna afi 802v2?
Tržní kapitalizace AFI 802V2 je $ 89.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AFI 802V2 v oběhu?
Objem AFI 802V2 v oběhu je 1.86K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AFI 802V2?
AFI 802V2 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 79.25 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AFI 802V2?
AFI 802V2 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 42.48 USD.
Jaký je objem obchodování AFI 802V2?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AFI 802V2 je -- USD.
Dosáhne AFI 802V2 letos vyšší ceny?
AFI 802V2 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAFI 802V2, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

