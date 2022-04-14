Tokenomika pro AADex Finance (ADE)

Zjistěte klíčové informace o AADex Finance (ADE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AADex Finance (ADE)

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including:

  • Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.
  • Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.
  • Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.
  • Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://aadex.app/
Bílá kniha:
https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf

AADex Finance (ADE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AADex Finance (ADE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 79.63K
Celkový objem:
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 2.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 318.54K
Historické maximum:
$ 4.2
Historické minimum:
$ 0.02066608
Aktuální cena:
$ 0.0318541
Tokenomika AADex Finance (ADE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AADex Finance (ADE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ADE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ADE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ADE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuADE!

Předpověď ceny ADE

Chcete vědět, kam může ADE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ADE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.