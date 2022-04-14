Tokenomika pro A51 Finance (A51)

Tokenomika pro A51 Finance (A51)

Zjistěte klíčové informace o A51 Finance (A51), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o A51 Finance (A51)

A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.

Oficiální webové stránky:
https://a51.finance/
Bílá kniha:
https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance

A51 Finance (A51): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro A51 Finance (A51), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 61.42K
$ 61.42K$ 61.42K
Celkový objem:
$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M
Objem v oběhu:
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 142.09K
$ 142.09K$ 142.09K
Historické maximum:
$ 0.335432
$ 0.335432$ 0.335432
Historické minimum:
$ 0.02659576
$ 0.02659576$ 0.02659576
Aktuální cena:
$ 0.03792734
$ 0.03792734$ 0.03792734

Tokenomika A51 Finance (A51): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro A51 Finance (A51) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů A51, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu A51, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro A51 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuA51!

Předpověď ceny A51

Chcete vědět, kam může A51 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen A51 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.