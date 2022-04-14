Tokenomika pro a16z AI Dog (TILLY)
Informace o a16z AI Dog (TILLY)
Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT
Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians.
Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics.
Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community!
Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube
a16z AI Dog (TILLY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro a16z AI Dog (TILLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika a16z AI Dog (TILLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro a16z AI Dog (TILLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TILLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TILLY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TILLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTILLY!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.