Tokenomika pro Zygo The Frog (ZYGO)

Zjistěte klíčové informace o Zygo The Frog (ZYGO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

Oficiální webové stránky:
https://www.zygothefrog.com/
Bílá kniha:
http://zygo.website/__static/bbc147b5ed031a93ec330a2629ba37b9/zygo-the-mischievous-whitepaper(3).pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F

Zygo The Frog (ZYGO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zygo The Frog (ZYGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.27M
Historické maximum:
$ 0.01
Historické minimum:
$ 0.000026196639138267
Aktuální cena:
$ 0.007269
Tokenomika Zygo The Frog (ZYGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zygo The Frog (ZYGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZYGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZYGO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZYGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZYGO!

Jak nakupovat ZYGO

Chtěli byste si přidat Zygo The Frog (ZYGO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ZYGO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Zygo The Frog (ZYGO)

Analýza historie cen ZYGO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ZYGO

Chcete vědět, kam může ZYGO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZYGO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.