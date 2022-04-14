Tokenomika pro zkRace (ZERC)

Tokenomika pro zkRace (ZERC)

Zjistěte klíčové informace o zkRace (ZERC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o zkRace (ZERC)

zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.

Oficiální webové stránky:
https://www.zkrace.com
Bílá kniha:
https://zkrace.gitbook.io/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F

zkRace (ZERC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro zkRace (ZERC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M
Celkový objem:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
Objem v oběhu:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M
Historické maximum:
$ 0.4774
$ 0.4774$ 0.4774
Historické minimum:
$ 0.02476971779488257
$ 0.02476971779488257$ 0.02476971779488257
Aktuální cena:
$ 0.0264
$ 0.0264$ 0.0264

Tokenomika zkRace (ZERC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro zkRace (ZERC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZERC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZERC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZERC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZERC!

Jak nakupovat ZERC

Chtěli byste si přidat zkRace (ZERC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ZERC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro zkRace (ZERC)

Analýza historie cen ZERC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ZERC

Chcete vědět, kam může ZERC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZERC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.