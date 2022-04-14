Tokenomika pro yPredict (YPRED)
Informace o yPredict (YPRED)
This innovative platform offers real-time trading signals, sentiment analysis for popular cryptocurrencies, AI-driven technical analysis, and identification of over 25 chart patterns. With yPredict Analytics featuring advanced predictive models and insights from top-tier AI Developers and Quants, YPRED empowers users across finance, healthcare, and human resources. Extend predictive modelling capabilities to cover more than 100 assets and expand cryptocurrency coverage from 10 to over 100.
yPredict (YPRED): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro yPredict (YPRED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika yPredict (YPRED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro yPredict (YPRED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YPRED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YPRED, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro YPRED rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYPRED!
Jak nakupovat YPRED
Chtěli byste si přidat yPredict (YPRED) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu YPRED, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro yPredict (YPRED)
Analýza historie cen YPRED pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny YPRED
Chcete vědět, kam může YPRED zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YPRED kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit yPredict (YPRED)
Částka
1 YPRED = 0.00077 USD