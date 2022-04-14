Tokenomika pro WeSendit (WSI)

Zjistěte klíčové informace o WeSendit (WSI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o WeSendit (WSI)

WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://wesendit.io
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48

WeSendit (WSI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WeSendit (WSI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 888.57K
$ 888.57K$ 888.57K
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 796.92M
$ 796.92M$ 796.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.06667
$ 0.06667$ 0.06667
Historické minimum:
$ 0.001069866883206302
$ 0.001069866883206302$ 0.001069866883206302
Aktuální cena:
$ 0.001115
$ 0.001115$ 0.001115

Tokenomika WeSendit (WSI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WeSendit (WSI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WSI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WSI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WSI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWSI!

Jak nakupovat WSI

Chtěli byste si přidat WeSendit (WSI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WSI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro WeSendit (WSI)

Analýza historie cen WSI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WSI

Chcete vědět, kam může WSI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WSI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.