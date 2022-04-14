Tokenomika pro NFT Worlds (WRLD)

Tokenomika pro NFT Worlds (WRLD)

Zjistěte klíčové informace o NFT Worlds (WRLD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

Oficiální webové stránky:
https://www.nftworlds.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9

NFT Worlds (WRLD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NFT Worlds (WRLD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.98M
$ 7.98M
Celkový objem:
$ 5.00B
$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 712.09M
$ 712.09M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 56.06M
$ 56.06M
Historické maximum:
$ 0.6322
$ 0.6322
Historické minimum:
$ 0.003959094157738242
$ 0.003959094157738242
Aktuální cena:
$ 0.011212
$ 0.011212

Tokenomika NFT Worlds (WRLD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NFT Worlds (WRLD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WRLD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WRLD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WRLD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWRLD!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.