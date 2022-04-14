Tokenomika pro Windfall Token (WFT)

Zjistěte klíčové informace o Windfall Token (WFT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Windfall Token (WFT)

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Oficiální webové stránky:
https://windfalltoken.io/
Bílá kniha:
https://whitepaper.windfalltoken.io
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04

Windfall Token (WFT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Windfall Token (WFT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.2875
$ 0.2875$ 0.2875
Historické minimum:
$ 0.002999401023458342
$ 0.002999401023458342$ 0.002999401023458342
Aktuální cena:
$ 0.013998
$ 0.013998$ 0.013998

Tokenomika Windfall Token (WFT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Windfall Token (WFT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WFT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WFT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WFT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWFT!

Jak nakupovat WFT

Chtěli byste si přidat Windfall Token (WFT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WFT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Windfall Token (WFT)

Analýza historie cen WFT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WFT

Chcete vědět, kam může WFT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WFT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

