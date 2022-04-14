Tokenomika pro WELL3 (WELL)

Tokenomika pro WELL3 (WELL)

Zjistěte klíčové informace o WELL3 (WELL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o WELL3 (WELL)

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Oficiální webové stránky:
http://www.wellaios.ai/
Bílá kniha:
https://docs.well3.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a

WELL3 (WELL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WELL3 (WELL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 545.38K
$ 545.38K$ 545.38K
Celkový objem:
$ 42.00B
$ 42.00B$ 42.00B
Objem v oběhu:
$ 4.12B
$ 4.12B$ 4.12B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.57M
$ 5.57M$ 5.57M
Historické maximum:
$ 0.002769
$ 0.002769$ 0.002769
Historické minimum:
$ 0.000105041858058084
$ 0.000105041858058084$ 0.000105041858058084
Aktuální cena:
$ 0.0001325
$ 0.0001325$ 0.0001325

Tokenomika WELL3 (WELL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WELL3 (WELL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WELL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WELL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WELL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWELL!

Jak nakupovat WELL

Chtěli byste si přidat WELL3 (WELL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WELL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro WELL3 (WELL)

Analýza historie cen WELL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WELL

Chcete vědět, kam může WELL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WELL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.