BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena WEED Token je 0.0195 USD. Sledujte aktualizace cen WEED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WEED.Dnešní aktuální cena WEED Token je 0.0195 USD. Sledujte aktualizace cen WEED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WEED.

Více informací o WEED

Informace o ceně WEED

Co je to WEED

Tokenomika pro WEED

Předpověď cen WEED

Historie WEED

Průvodce nákupem (WEED)

Převodník WEED na fiat měnu

WEED Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo WEED Token

Kurz WEED Token(WEED)

Aktuální cena 1 WEED na USD

$0.01951
$0.01951$0.01951
-33.57%1D
USD
Graf aktuální ceny WEED Token (WEED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:15:52 (UTC+8)

Informace o ceně WEED Token (WEED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01764
$ 0.01764$ 0.01764
Nejnižší za 24 h
$ 0.03079
$ 0.03079$ 0.03079
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01764
$ 0.01764$ 0.01764

$ 0.03079
$ 0.03079$ 0.03079

--
----

--
----

+0.05%

-33.57%

-71.58%

-71.58%

Cena WEED Token (WEED) v reálném čase je $ 0.0195. Za posledních 24 hodin se WEED obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01764 do maxima $ 0.03079, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WEED v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WEED se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o -33.57% a za posledních 7 dní o -71.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WEED Token (WEED)

--
----

$ 57.85K
$ 57.85K$ 57.85K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace WEED Token je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 57.85K. Objem v oběhu WEED je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro WEED Token (WEED)

Sledujte změny cen WEED Token pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0098593-33.57%
30 dní$ -0.3445-94.65%
60 dní$ -0.1805-90.25%
90 dní$ -0.1805-90.25%
Změna ceny WEED Token dnes

Dnes zaznamenal WEED změnu o $ -0.0098593 (-33.57%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny WEED Token za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.3445 (-94.65%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny WEED Token za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u WEED ke změně o $ -0.1805 (-90.25%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny WEED Token za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.1805 (-90.25%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům WEED Token (WEED)?

Podívejte se na stránku Historie cen WEED Token.

Co je WEED Token (WEED)

The native token of Facility Game.

WEED Token je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich WEED Token investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu WEEDa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o WEED Token na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na WEED Token a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny WEED Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WEED Token (WEED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WEED Token (WEED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WEED Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WEED Token!

Tokenomika pro WEED Token (WEED)

Pochopení tokenomiky WEED Token (WEED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WEED hned teď!

Jak nakupovat WEED Token (WEED)

Snažíte se zjistit, jak koupit WEED Token? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit WEED Token podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

WEED na místní měny

1 WEED Token(WEED) na VND
513.1425
1 WEED Token(WEED) na AUD
A$0.02964
1 WEED Token(WEED) na GBP
0.01482
1 WEED Token(WEED) na EUR
0.01677
1 WEED Token(WEED) na USD
$0.0195
1 WEED Token(WEED) na MYR
RM0.081705
1 WEED Token(WEED) na TRY
0.819585
1 WEED Token(WEED) na JPY
¥2.9835
1 WEED Token(WEED) na ARS
ARS$28.05738
1 WEED Token(WEED) na RUB
1.567605
1 WEED Token(WEED) na INR
1.73238
1 WEED Token(WEED) na IDR
Rp324.99987
1 WEED Token(WEED) na PHP
1.144455
1 WEED Token(WEED) na EGP
￡E.0.917475
1 WEED Token(WEED) na BRL
R$0.104715
1 WEED Token(WEED) na CAD
C$0.0273
1 WEED Token(WEED) na BDT
2.38524
1 WEED Token(WEED) na NGN
28.219815
1 WEED Token(WEED) na COP
$74.999925
1 WEED Token(WEED) na ZAR
R.0.338325
1 WEED Token(WEED) na UAH
0.818025
1 WEED Token(WEED) na TZS
T.Sh.48.029475
1 WEED Token(WEED) na VES
Bs4.3095
1 WEED Token(WEED) na CLP
$18.369
1 WEED Token(WEED) na PKR
Rs5.477355
1 WEED Token(WEED) na KZT
10.33383
1 WEED Token(WEED) na THB
฿0.62829
1 WEED Token(WEED) na TWD
NT$0.600405
1 WEED Token(WEED) na AED
د.إ0.071565
1 WEED Token(WEED) na CHF
Fr0.0156
1 WEED Token(WEED) na HKD
HK$0.151515
1 WEED Token(WEED) na AMD
֏7.46265
1 WEED Token(WEED) na MAD
.د.م0.180375
1 WEED Token(WEED) na MXN
$0.36192
1 WEED Token(WEED) na SAR
ريال0.073125
1 WEED Token(WEED) na ETB
Br3.00729
1 WEED Token(WEED) na KES
KSh2.519205
1 WEED Token(WEED) na JOD
د.أ0.0138255
1 WEED Token(WEED) na PLN
0.07176
1 WEED Token(WEED) na RON
лв0.085995
1 WEED Token(WEED) na SEK
kr0.18486
1 WEED Token(WEED) na BGN
лв0.032955
1 WEED Token(WEED) na HUF
Ft6.561165
1 WEED Token(WEED) na CZK
0.411255
1 WEED Token(WEED) na KWD
د.ك0.005967
1 WEED Token(WEED) na ILS
0.063375
1 WEED Token(WEED) na BOB
Bs0.134745
1 WEED Token(WEED) na AZN
0.03315
1 WEED Token(WEED) na TJS
SM0.179595
1 WEED Token(WEED) na GEL
0.052845
1 WEED Token(WEED) na AOA
Kz17.873505
1 WEED Token(WEED) na BHD
.د.ب0.007332
1 WEED Token(WEED) na BMD
$0.0195
1 WEED Token(WEED) na DKK
kr0.126165
1 WEED Token(WEED) na HNL
L0.51324
1 WEED Token(WEED) na MUR
0.89193
1 WEED Token(WEED) na NAD
$0.33696
1 WEED Token(WEED) na NOK
kr0.19734
1 WEED Token(WEED) na NZD
$0.03393
1 WEED Token(WEED) na PAB
B/.0.0195
1 WEED Token(WEED) na PGK
K0.082095
1 WEED Token(WEED) na QAR
ر.ق0.07098
1 WEED Token(WEED) na RSD
дин.1.98081
1 WEED Token(WEED) na UZS
soʻm234.939705
1 WEED Token(WEED) na ALL
L1.634295
1 WEED Token(WEED) na ANG
ƒ0.034905
1 WEED Token(WEED) na AWG
ƒ0.034905
1 WEED Token(WEED) na BBD
$0.039
1 WEED Token(WEED) na BAM
KM0.03276
1 WEED Token(WEED) na BIF
Fr57.681
1 WEED Token(WEED) na BND
$0.02535
1 WEED Token(WEED) na BSD
$0.0195
1 WEED Token(WEED) na JMD
$3.13287
1 WEED Token(WEED) na KHR
78.31317
1 WEED Token(WEED) na KMF
Fr8.307
1 WEED Token(WEED) na LAK
423.913035
1 WEED Token(WEED) na LKR
රු5.94321
1 WEED Token(WEED) na MDL
L0.32955
1 WEED Token(WEED) na MGA
Ar87.83775
1 WEED Token(WEED) na MOP
P0.156195
1 WEED Token(WEED) na MVR
0.29835
1 WEED Token(WEED) na MWK
MK33.854145
1 WEED Token(WEED) na MZN
MT1.24605
1 WEED Token(WEED) na NPR
रु2.76861
1 WEED Token(WEED) na PYG
138.294
1 WEED Token(WEED) na RWF
Fr28.3335
1 WEED Token(WEED) na SBD
$0.160485
1 WEED Token(WEED) na SCR
0.26637
1 WEED Token(WEED) na SRD
$0.75075
1 WEED Token(WEED) na SVC
$0.170625
1 WEED Token(WEED) na SZL
L0.338325
1 WEED Token(WEED) na TMT
m0.06825
1 WEED Token(WEED) na TND
د.ت0.0572715
1 WEED Token(WEED) na TTD
$0.132015
1 WEED Token(WEED) na UGX
Sh67.938
1 WEED Token(WEED) na XAF
Fr11.0175
1 WEED Token(WEED) na XCD
$0.05265
1 WEED Token(WEED) na XOF
Fr11.0175
1 WEED Token(WEED) na XPF
Fr1.989
1 WEED Token(WEED) na BWP
P0.26208
1 WEED Token(WEED) na BZD
$0.039195
1 WEED Token(WEED) na CVE
$1.862055
1 WEED Token(WEED) na DJF
Fr3.4515
1 WEED Token(WEED) na DOP
$1.249755
1 WEED Token(WEED) na DZD
د.ج2.53461
1 WEED Token(WEED) na FJD
$0.04407
1 WEED Token(WEED) na GNF
Fr169.5525
1 WEED Token(WEED) na GTQ
Q0.149565
1 WEED Token(WEED) na GYD
$4.08369
1 WEED Token(WEED) na ISK
kr2.4375

Zdroj WEED Token

Pokud chcete se podrobněji seznámit s WEED Token, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WEED Token

Jakou hodnotu má dnes WEED Token (WEED)?
Aktuální cena WEED v USD je 0.0195 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WEED v USD?
Aktuální cena WEED v USD je $ 0.0195. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WEED Token?
Tržní kapitalizace WEED je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WEED v oběhu?
Objem WEED v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WEED?
WEED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WEED?
WEED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování WEED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WEED je $ 57.85K USD.
Dosáhne WEED letos vyšší ceny?
WEED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWEED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:15:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WEED Token (WEED)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod WEED na USD

Částka

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.0195 USD

Obchodujte WEED

WEED/USDT
$0.01951
$0.01951$0.01951
-33.75%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,084.64
$110,084.64$110,084.64

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.67
$3,862.67$3,862.67

+0.04%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02489
$0.02489$0.02489

-22.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.93
$185.93$185.93

-1.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.67
$3,862.67$3,862.67

+0.04%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,084.64
$110,084.64$110,084.64

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.93
$185.93$185.93

-1.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5056
$2.5056$2.5056

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.44
$1,087.44$1,087.44

+0.28%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000422
$0.000422$0.000422

+111.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20780
$0.20780$0.20780

+49.29%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.769
$18.769$18.769

+45.90%