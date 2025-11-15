Tokenomika pro Weasy AI (WEASY)

Zjistěte klíčové informace o Weasy AI (WEASY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:55:10 (UTC+8)
Weasy AI (WEASY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Weasy AI (WEASY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.61K
$ 3.61K$ 3.61K
Historické maximum:
$ 65.94
$ 65.94$ 65.94
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.00000361
$ 0.00000361$ 0.00000361

Informace o Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Oficiální webové stránky:
https://weasyai.pro
Bílá kniha:
https://weasy-ai.gitbook.io/weasy-ai-pro/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x261aff1d9ab55c8a740635a6dde80379d00e010d

Tokenomika Weasy AI (WEASY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Weasy AI (WEASY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WEASY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WEASY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WEASY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWEASY!

Jak nakupovat WEASY

Chtěli byste si přidat Weasy AI (WEASY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WEASY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Weasy AI (WEASY)

Analýza historie cen WEASY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WEASY

Chcete vědět, kam může WEASY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WEASY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

