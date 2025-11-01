BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Weasy AI je 0.00000355 USD. Sledujte aktualizace cen WEASY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WEASY.

Více informací o WEASY

Informace o ceně WEASY

Co je to WEASY

Bílá kniha pro WEASY

Oficiální webové stránky WEASY

Tokenomika pro WEASY

Předpověď cen WEASY

Historie WEASY

Průvodce nákupem (WEASY)

Převodník WEASY na fiat měnu

WEASY Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Weasy AI

Kurz Weasy AI(WEASY)

Aktuální cena 1 WEASY na USD

$0.00000355
$0.00000355$0.00000355
+9.23%1D
USD
Graf aktuální ceny Weasy AI (WEASY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:15:33 (UTC+8)

Informace o ceně Weasy AI (WEASY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000311
$ 0.00000311$ 0.00000311
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000358
$ 0.00000358$ 0.00000358
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000311
$ 0.00000311$ 0.00000311

$ 0.00000358
$ 0.00000358$ 0.00000358

--
----

--
----

+14.14%

+9.23%

-55.07%

-55.07%

Cena Weasy AI (WEASY) v reálném čase je $ 0.00000355. Za posledních 24 hodin se WEASY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000311 do maxima $ 0.00000358, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WEASY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WEASY se za poslední hodinu změnila o +14.14%, za 24 hodin o +9.23% a za posledních 7 dní o -55.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Weasy AI (WEASY)

--
----

$ 680.89
$ 680.89$ 680.89

$ 3.55K
$ 3.55K$ 3.55K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Weasy AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 680.89. Objem v oběhu WEASY je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.55K.

Historie cen v USD pro Weasy AI (WEASY)

Sledujte změny cen Weasy AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000003+9.23%
30 dní$ -0.00000195-35.46%
60 dní$ -0.00005313-93.74%
90 dní$ -0.00499645-99.93%
Změna ceny Weasy AI dnes

Dnes zaznamenal WEASY změnu o $ +0.0000003 (+9.23%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Weasy AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00000195 (-35.46%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Weasy AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u WEASY ke změně o $ -0.00005313 (-93.74%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Weasy AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00499645 (-99.93%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Weasy AI (WEASY)?

Podívejte se na stránku Historie cen Weasy AI.

Co je Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Weasy AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu WEASYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Weasy AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Weasy AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Weasy AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Weasy AI (WEASY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Weasy AI (WEASY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Weasy AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Weasy AI!

Tokenomika pro Weasy AI (WEASY)

Pochopení tokenomiky Weasy AI (WEASY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WEASY hned teď!

Jak nakupovat Weasy AI (WEASY)

Snažíte se zjistit, jak koupit Weasy AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Weasy AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

WEASY na místní měny

1 Weasy AI(WEASY) na VND
0.09341825
1 Weasy AI(WEASY) na AUD
A$0.000005396
1 Weasy AI(WEASY) na GBP
0.000002698
1 Weasy AI(WEASY) na EUR
0.000003053
1 Weasy AI(WEASY) na USD
$0.00000355
1 Weasy AI(WEASY) na MYR
RM0.0000148745
1 Weasy AI(WEASY) na TRY
0.0001492065
1 Weasy AI(WEASY) na JPY
¥0.00054315
1 Weasy AI(WEASY) na ARS
ARS$0.005107882
1 Weasy AI(WEASY) na RUB
0.0002853845
1 Weasy AI(WEASY) na INR
0.000315382
1 Weasy AI(WEASY) na IDR
Rp0.059166643
1 Weasy AI(WEASY) na PHP
0.0002083495
1 Weasy AI(WEASY) na EGP
￡E.0.0001670275
1 Weasy AI(WEASY) na BRL
R$0.0000190635
1 Weasy AI(WEASY) na CAD
C$0.00000497
1 Weasy AI(WEASY) na BDT
0.000434236
1 Weasy AI(WEASY) na NGN
0.0051374535
1 Weasy AI(WEASY) na COP
$0.0136538325
1 Weasy AI(WEASY) na ZAR
R.0.0000615925
1 Weasy AI(WEASY) na UAH
0.0001489225
1 Weasy AI(WEASY) na TZS
T.Sh.0.0087438275
1 Weasy AI(WEASY) na VES
Bs0.00078455
1 Weasy AI(WEASY) na CLP
$0.0033441
1 Weasy AI(WEASY) na PKR
Rs0.0009971595
1 Weasy AI(WEASY) na KZT
0.001881287
1 Weasy AI(WEASY) na THB
฿0.000114381
1 Weasy AI(WEASY) na TWD
NT$0.0001093045
1 Weasy AI(WEASY) na AED
د.إ0.0000130285
1 Weasy AI(WEASY) na CHF
Fr0.00000284
1 Weasy AI(WEASY) na HKD
HK$0.0000275835
1 Weasy AI(WEASY) na AMD
֏0.001358585
1 Weasy AI(WEASY) na MAD
.د.م0.0000328375
1 Weasy AI(WEASY) na MXN
$0.000065888
1 Weasy AI(WEASY) na SAR
ريال0.0000133125
1 Weasy AI(WEASY) na ETB
Br0.000547481
1 Weasy AI(WEASY) na KES
KSh0.0004586245
1 Weasy AI(WEASY) na JOD
د.أ0.00000251695
1 Weasy AI(WEASY) na PLN
0.000013064
1 Weasy AI(WEASY) na RON
лв0.0000156555
1 Weasy AI(WEASY) na SEK
kr0.000033654
1 Weasy AI(WEASY) na BGN
лв0.0000059995
1 Weasy AI(WEASY) na HUF
Ft0.0011944685
1 Weasy AI(WEASY) na CZK
0.0000748695
1 Weasy AI(WEASY) na KWD
د.ك0.0000010863
1 Weasy AI(WEASY) na ILS
0.0000115375
1 Weasy AI(WEASY) na BOB
Bs0.0000245305
1 Weasy AI(WEASY) na AZN
0.000006035
1 Weasy AI(WEASY) na TJS
SM0.0000326955
1 Weasy AI(WEASY) na GEL
0.0000096205
1 Weasy AI(WEASY) na AOA
Kz0.0032538945
1 Weasy AI(WEASY) na BHD
.د.ب0.0000013348
1 Weasy AI(WEASY) na BMD
$0.00000355
1 Weasy AI(WEASY) na DKK
kr0.0000229685
1 Weasy AI(WEASY) na HNL
L0.000093436
1 Weasy AI(WEASY) na MUR
0.000162377
1 Weasy AI(WEASY) na NAD
$0.000061344
1 Weasy AI(WEASY) na NOK
kr0.000035926
1 Weasy AI(WEASY) na NZD
$0.000006177
1 Weasy AI(WEASY) na PAB
B/.0.00000355
1 Weasy AI(WEASY) na PGK
K0.0000149455
1 Weasy AI(WEASY) na QAR
ر.ق0.000012922
1 Weasy AI(WEASY) na RSD
дин.0.000360609
1 Weasy AI(WEASY) na UZS
soʻm0.0427710745
1 Weasy AI(WEASY) na ALL
L0.0002975255
1 Weasy AI(WEASY) na ANG
ƒ0.0000063545
1 Weasy AI(WEASY) na AWG
ƒ0.0000063545
1 Weasy AI(WEASY) na BBD
$0.0000071
1 Weasy AI(WEASY) na BAM
KM0.000005964
1 Weasy AI(WEASY) na BIF
Fr0.0105009
1 Weasy AI(WEASY) na BND
$0.000004615
1 Weasy AI(WEASY) na BSD
$0.00000355
1 Weasy AI(WEASY) na JMD
$0.000570343
1 Weasy AI(WEASY) na KHR
0.014257013
1 Weasy AI(WEASY) na KMF
Fr0.0015123
1 Weasy AI(WEASY) na LAK
0.0771739115
1 Weasy AI(WEASY) na LKR
රු0.001081969
1 Weasy AI(WEASY) na MDL
L0.000059995
1 Weasy AI(WEASY) na MGA
Ar0.015990975
1 Weasy AI(WEASY) na MOP
P0.0000284355
1 Weasy AI(WEASY) na MVR
0.000054315
1 Weasy AI(WEASY) na MWK
MK0.0061631905
1 Weasy AI(WEASY) na MZN
MT0.000226845
1 Weasy AI(WEASY) na NPR
रु0.000504029
1 Weasy AI(WEASY) na PYG
0.0251766
1 Weasy AI(WEASY) na RWF
Fr0.00515815
1 Weasy AI(WEASY) na SBD
$0.0000292165
1 Weasy AI(WEASY) na SCR
0.000048493
1 Weasy AI(WEASY) na SRD
$0.000136675
1 Weasy AI(WEASY) na SVC
$0.0000310625
1 Weasy AI(WEASY) na SZL
L0.0000615925
1 Weasy AI(WEASY) na TMT
m0.000012425
1 Weasy AI(WEASY) na TND
د.ت0.00001042635
1 Weasy AI(WEASY) na TTD
$0.0000240335
1 Weasy AI(WEASY) na UGX
Sh0.0123682
1 Weasy AI(WEASY) na XAF
Fr0.00200575
1 Weasy AI(WEASY) na XCD
$0.000009585
1 Weasy AI(WEASY) na XOF
Fr0.00200575
1 Weasy AI(WEASY) na XPF
Fr0.0003621
1 Weasy AI(WEASY) na BWP
P0.000047712
1 Weasy AI(WEASY) na BZD
$0.0000071355
1 Weasy AI(WEASY) na CVE
$0.0003389895
1 Weasy AI(WEASY) na DJF
Fr0.00062835
1 Weasy AI(WEASY) na DOP
$0.0002275195
1 Weasy AI(WEASY) na DZD
د.ج0.000461429
1 Weasy AI(WEASY) na FJD
$0.000008023
1 Weasy AI(WEASY) na GNF
Fr0.03086725
1 Weasy AI(WEASY) na GTQ
Q0.0000272285
1 Weasy AI(WEASY) na GYD
$0.000743441
1 Weasy AI(WEASY) na ISK
kr0.00044375

Zdroj Weasy AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Weasy AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Weasy AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Weasy AI

Jakou hodnotu má dnes Weasy AI (WEASY)?
Aktuální cena WEASY v USD je 0.00000355 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WEASY v USD?
Aktuální cena WEASY v USD je $ 0.00000355. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Weasy AI?
Tržní kapitalizace WEASY je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WEASY v oběhu?
Objem WEASY v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WEASY?
WEASY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WEASY?
WEASY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování WEASY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WEASY je $ 680.89 USD.
Dosáhne WEASY letos vyšší ceny?
WEASY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWEASY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:15:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Weasy AI (WEASY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

