Tokenomika pro WanderCoin (WANDER)

Tokenomika pro WanderCoin (WANDER)

Zjistěte klíčové informace o WanderCoin (WANDER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o WanderCoin (WANDER)

WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform.

Oficiální webové stránky:
https://www.wandercoin.ai/
Bílá kniha:
https://wanderers-1.gitbook.io/wandercorp
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0xef0fd52e65DdcDc201E2055a94D2aBff6fF10a7a

WanderCoin (WANDER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WanderCoin (WANDER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.0548
$ 0.0548$ 0.0548
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175

Tokenomika WanderCoin (WANDER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WanderCoin (WANDER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WANDER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WANDER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WANDER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWANDER!

Jak nakupovat WANDER

Chtěli byste si přidat WanderCoin (WANDER) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WANDER, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro WanderCoin (WANDER)

Analýza historie cen WANDER pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WANDER

Chcete vědět, kam může WANDER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WANDER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.