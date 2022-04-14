Tokenomika pro VulpeFi (VULPEFI)
Informace o VulpeFi (VULPEFI)
VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading.
VulpeFi (VULPEFI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro VulpeFi (VULPEFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika VulpeFi (VULPEFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro VulpeFi (VULPEFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů VULPEFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu VULPEFI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro VULPEFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVULPEFI!
Historie cen pro VulpeFi (VULPEFI)
Analýza historie cen VULPEFI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny VULPEFI
Chcete vědět, kam může VULPEFI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VULPEFI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
