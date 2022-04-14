Tokenomika pro Veritas (VPT)

Zjistěte klíčové informace o Veritas (VPT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Veritas (VPT)

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

Oficiální webové stránky:
https://veritasprotocol.com/
Bílá kniha:
https://docs.veritasprotocol.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0

Veritas (VPT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Veritas (VPT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 246.25K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 268.13M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 918.40K
Historické maximum:
$ 0.054879
Historické minimum:
$ 0.0001400421074309
Aktuální cena:
$ 0.0009184
Tokenomika Veritas (VPT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Veritas (VPT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VPT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VPT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VPT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVPT!

Jak nakupovat VPT

Chtěli byste si přidat Veritas (VPT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VPT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Veritas (VPT)

Analýza historie cen VPT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VPT

Chcete vědět, kam může VPT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VPT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.