Tokenomika pro VentureMind AI (VNTR)

Zjistěte klíčové informace o VentureMind AI (VNTR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o VentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

Oficiální webové stránky:
https://www.venturemind.ai/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP

VentureMind AI (VNTR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro VentureMind AI (VNTR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 736.09K
$ 736.09K
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 433.00M
$ 433.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 849.99K
$ 849.99K
Historické maximum:
$ 0.0385
$ 0.0385
Historické minimum:
$ 0.00146562463891106
$ 0.00146562463891106
Aktuální cena:
$ 0.0017
$ 0.0017

Tokenomika VentureMind AI (VNTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro VentureMind AI (VNTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VNTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VNTR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VNTR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVNTR!

Jak nakupovat VNTR

Chtěli byste si přidat VentureMind AI (VNTR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VNTR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro VentureMind AI (VNTR)

Analýza historie cen VNTR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VNTR

Chcete vědět, kam může VNTR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VNTR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.