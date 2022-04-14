Tokenomika pro VisionGame (VISION)
VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market.
Tokenomika VisionGame (VISION): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro VisionGame (VISION) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů VISION, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu VISION, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro VISION rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVISION!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
