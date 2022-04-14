Tokenomika pro VisionGame (VISION)

Zjistěte klíčové informace o VisionGame (VISION), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o VisionGame (VISION)

VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market.

Oficiální webové stránky:
https://visiongame.io/
Bílá kniha:
https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434

VisionGame (VISION): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro VisionGame (VISION), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 251.20K

Celkový objem:
$ 1.00B

Objem v oběhu:
$ 605.00M

FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 415.20K

Historické maximum:
$ 0.01

Historické minimum:
$ 0.000233323064542173

Aktuální cena:
$ 0.0004152


Tokenomika VisionGame (VISION): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro VisionGame (VISION) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VISION, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VISION, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VISION rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVISION!

Jak nakupovat VISION

Chtěli byste si přidat VisionGame (VISION) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VISION, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro VisionGame (VISION)

Analýza historie cen VISION pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VISION

Chcete vědět, kam může VISION zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VISION kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.