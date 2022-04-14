Tokenomika pro VIDT DAO (VIDT)

Tokenomika pro VIDT DAO (VIDT)

Zjistěte klíčové informace o VIDT DAO (VIDT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o VIDT DAO (VIDT)

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

Oficiální webové stránky:
https://vidt-dao.com
Bílá kniha:
https://www.vidt-dao.com/vidt-token
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875

VIDT DAO (VIDT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro VIDT DAO (VIDT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 238.95K
$ 238.95K$ 238.95K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 879.77M
$ 879.77M$ 879.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 271.60K
$ 271.60K$ 271.60K
Historické maximum:
$ 0.05612
$ 0.05612$ 0.05612
Historické minimum:
$ 0.000271444580934792
$ 0.000271444580934792$ 0.000271444580934792
Aktuální cena:
$ 0.0002716
$ 0.0002716$ 0.0002716

Tokenomika VIDT DAO (VIDT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro VIDT DAO (VIDT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VIDT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VIDT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VIDT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVIDT!

Jak nakupovat VIDT

Chtěli byste si přidat VIDT DAO (VIDT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VIDT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro VIDT DAO (VIDT)

Analýza historie cen VIDT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VIDT

Chcete vědět, kam může VIDT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VIDT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.