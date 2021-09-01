Tokenomika pro VEMP (VEMP)

Zjistěte klíčové informace o VEMP (VEMP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o VEMP (VEMP)

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

Oficiální webové stránky:
https://vemp.xyz
Bílá kniha:
https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d

VEMP (VEMP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro VEMP (VEMP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 318.33K
$ 318.33K$ 318.33K
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 392.95M
$ 392.95M$ 392.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 405.05K
$ 405.05K$ 405.05K
Historické maximum:
$ 0.67
$ 0.67$ 0.67
Historické minimum:
$ 0.000507096748872242
$ 0.000507096748872242$ 0.000507096748872242
Aktuální cena:
$ 0.0008101
$ 0.0008101$ 0.0008101

Tokenomika VEMP (VEMP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro VEMP (VEMP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VEMP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VEMP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VEMP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVEMP!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.