Tokenomika pro xMoney (UTK)

Zjistěte klíčové informace o xMoney (UTK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o xMoney (UTK)

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

Oficiální webové stránky:
https://www.xmoney.com/
Bílá kniha:
https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c

xMoney (UTK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro xMoney (UTK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 22.55M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 704.11M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 32.02M
Historické maximum:
$ 0.17917
Historické minimum:
$ 0.00543500526176
Aktuální cena:
$ 0.03202
Tokenomika xMoney (UTK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro xMoney (UTK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UTK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UTK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UTK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUTK!

Jak nakupovat UTK

Chtěli byste si přidat xMoney (UTK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu UTK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro xMoney (UTK)

Analýza historie cen UTK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny UTK

Chcete vědět, kam může UTK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UTK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.