Dnešní aktuální cena Unstable Tether je 0.000146 USD. Sledujte aktualizace cen USDUT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USDUT.

Více informací o USDUT

Informace o ceně USDUT

Co je to USDUT

Tokenomika pro USDUT

Předpověď cen USDUT

Historie USDUT

Průvodce nákupem (USDUT)

Převodník USDUT na fiat měnu

USDUT Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Unstable Tether

Kurz Unstable Tether(USDUT)

Aktuální cena 1 USDUT na USD

$0.0001459
$0.0001459$0.0001459
-3.56%1D
USD
Graf aktuální ceny Unstable Tether (USDUT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:49 (UTC+8)

Informace o ceně Unstable Tether (USDUT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0001449
$ 0.0001449$ 0.0001449
Nejnižší za 24 h
$ 0.0001533
$ 0.0001533$ 0.0001533
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0001449
$ 0.0001449$ 0.0001449

$ 0.0001533
$ 0.0001533$ 0.0001533

--
----

--
----

-3.44%

-3.56%

-15.37%

-15.37%

Cena Unstable Tether (USDUT) v reálném čase je $ 0.000146. Za posledních 24 hodin se USDUT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0001449 do maxima $ 0.0001533, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USDUT v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USDUT se za poslední hodinu změnila o -3.44%, za 24 hodin o -3.56% a za posledních 7 dní o -15.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Unstable Tether (USDUT)

--
----

$ 55.26K
$ 55.26K$ 55.26K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Unstable Tether je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.26K. Objem v oběhu USDUT je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Unstable Tether (USDUT)

Sledujte změny cen Unstable Tether pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000005386-3.56%
30 dní$ -0.0005358-78.59%
60 dní$ -0.003927-96.42%
90 dní$ -0.001854-92.70%
Změna ceny Unstable Tether dnes

Dnes zaznamenal USDUT změnu o $ -0.000005386 (-3.56%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Unstable Tether za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0005358 (-78.59%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Unstable Tether za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u USDUT ke změně o $ -0.003927 (-96.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Unstable Tether za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.001854 (-92.70%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Unstable Tether (USDUT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Unstable Tether.

Co je Unstable Tether (USDUT)

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Unstable Tether je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Unstable Tether investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu USDUTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Unstable Tether na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Unstable Tether a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Unstable Tether (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Unstable Tether (USDUT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Unstable Tether (USDUT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Unstable Tether.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Unstable Tether!

Tokenomika pro Unstable Tether (USDUT)

Pochopení tokenomiky Unstable Tether (USDUT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USDUT hned teď!

Jak nakupovat Unstable Tether (USDUT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Unstable Tether? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Unstable Tether podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Unstable Tether

Jakou hodnotu má dnes Unstable Tether (USDUT)?
Aktuální cena USDUT v USD je 0.000146 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USDUT v USD?
Aktuální cena USDUT v USD je $ 0.000146. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Unstable Tether?
Tržní kapitalizace USDUT je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USDUT v oběhu?
Objem USDUT v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USDUT?
USDUT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USDUT?
USDUT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování USDUT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USDUT je $ 55.26K USD.
Dosáhne USDUT letos vyšší ceny?
USDUT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSDUT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Unstable Tether (USDUT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod USDUT na USD

Částka

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0.000146 USD

Obchodujte USDUT

USDUT/USDT
$0.0001459
$0.0001459$0.0001459
-4.01%

