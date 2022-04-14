Tokenomika pro unstable coin (USDUC)

Tokenomika pro unstable coin (USDUC)

Zjistěte klíčové informace o unstable coin (USDUC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o unstable coin (USDUC)

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

Oficiální webové stránky:
https://www.usduc.org/
Bílá kniha:
https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump

unstable coin (USDUC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro unstable coin (USDUC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.78M
$ 30.78M$ 30.78M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.78M
$ 30.78M$ 30.78M
Historické maximum:
$ 0.04375
$ 0.04375$ 0.04375
Historické minimum:
$ 0.006840683165320168
$ 0.006840683165320168$ 0.006840683165320168
Aktuální cena:
$ 0.03078
$ 0.03078$ 0.03078

Tokenomika unstable coin (USDUC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro unstable coin (USDUC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USDUC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USDUC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USDUC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSDUC!

Jak nakupovat USDUC

Chtěli byste si přidat unstable coin (USDUC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu USDUC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro unstable coin (USDUC)

Analýza historie cen USDUC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny USDUC

Chcete vědět, kam může USDUC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USDUC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.