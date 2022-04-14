Tokenomika pro Lunos (UNO)

Zjistěte klíčové informace o Lunos (UNO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Lunos (UNO)

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

Oficiální webové stránky:
https://lunos.xyz/
Bílá kniha:
https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77

Lunos (UNO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lunos (UNO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 374.86K
$ 374.86K$ 374.86K
Celkový objem:
$ 384.65M
$ 384.65M$ 384.65M
Objem v oběhu:
$ 111.57M
$ 111.57M$ 111.57M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M
Historické maximum:
$ 1.09
$ 1.09$ 1.09
Historické minimum:
$ 0.002067445721327751
$ 0.002067445721327751$ 0.002067445721327751
Aktuální cena:
$ 0.00336
$ 0.00336$ 0.00336

Tokenomika Lunos (UNO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lunos (UNO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UNO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UNO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UNO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUNO!

Jak nakupovat UNO

Chtěli byste si přidat Lunos (UNO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu UNO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Lunos (UNO)

Analýza historie cen UNO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny UNO

Chcete vědět, kam může UNO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UNO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.