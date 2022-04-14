Tokenomika pro ULTRON (ULX)

Tokenomika pro ULTRON (ULX)

Zjistěte klíčové informace o ULTRON (ULX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ULTRON (ULX)

Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism.

Oficiální webové stránky:
https://ultron.foundation
Bílá kniha:
https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://ulxscan.com

ULTRON (ULX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ULTRON (ULX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 50.00B
$ 50.00B$ 50.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 191.50M
$ 191.50M$ 191.50M
Historické maximum:
$ 0.204
$ 0.204$ 0.204
Historické minimum:
$ 0.002601505738876726
$ 0.002601505738876726$ 0.002601505738876726
Aktuální cena:
$ 0.00383
$ 0.00383$ 0.00383

Tokenomika ULTRON (ULX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ULTRON (ULX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ULX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ULX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ULX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuULX!

Historie cen pro ULTRON (ULX)

Analýza historie cen ULX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ULX

Chcete vědět, kam může ULX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ULX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.