Tokenomika pro U Coin (UCOIN)

Zjistěte klíčové informace o U Coin (UCOIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:17:16 (UTC+8)
U Coin (UCOIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro U Coin (UCOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.98M
$ 5.98M
Historické maximum:
$ 0.06422
$ 0.06422
Historické minimum:
$ 0.004738257820801874
$ 0.004738257820801874
Aktuální cena:
$ 0.00598
$ 0.00598

Informace o U Coin (UCOIN)

U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

Oficiální webové stránky:
https://www.u-topia.com/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/pw4sxkdkkbihtjxh
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xe07710cdcd1c9f0fb04bfd013f9854e4552671ce

Tokenomika U Coin (UCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro U Coin (UCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UCOIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUCOIN!

Jak nakupovat UCOIN

Chtěli byste si přidat U Coin (UCOIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu UCOIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro U Coin (UCOIN)

Analýza historie cen UCOIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny UCOIN

Chcete vědět, kam může UCOIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UCOIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

