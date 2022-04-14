Tokenomika pro TechtroX (TXO)

Zjistěte klíčové informace o TechtroX (TXO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o TechtroX (TXO)

$TXO is the native utility and incentive token that fuels the entire TechtroX ecosystem. Built for real business value, $TXO drives engagement, automation, and decentralization across customer relationship management workflows.

Oficiální webové stránky:
https://techtrox.one/
Bílá kniha:
https://docs.techtrox.one/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xd40Be959e6C2a8C57661f75857b7885F46CF4271

TechtroX (TXO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TechtroX (TXO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.7
$ 0.7$ 0.7
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.00000000008194
$ 0.00000000008194$ 0.00000000008194

Tokenomika TechtroX (TXO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TechtroX (TXO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TXO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TXO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TXO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTXO!

Jak nakupovat TXO

Chtěli byste si přidat TechtroX (TXO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TXO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro TechtroX (TXO)

Analýza historie cen TXO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TXO

Chcete vědět, kam může TXO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TXO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.