Tokenomika pro Turtsat (TURT)
Informace o Turtsat (TURT)
Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits.
Turtsat (TURT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Turtsat (TURT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Turtsat (TURT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Turtsat (TURT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TURT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TURT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
