Tokenomika pro Turtsat (TURT)

Zjistěte klíčové informace o Turtsat (TURT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Turtsat (TURT)

Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits.

Oficiální webové stránky:
https://turtsat.io/
Bílá kniha:
https://medium.com/@Turtsat/turtsat-a-community-led-open-platform-on-ordinals-5833d9741d76
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0800394f6e23dd539929c8b77a3d45c96f76aefc?a=0x96b289AA02D0BB8137249fB0C73235fE1364e6B1

Turtsat (TURT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Turtsat (TURT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 197.20K
$ 197.20K$ 197.20K
Historické maximum:
$ 0.108
$ 0.108$ 0.108
Historické minimum:
$ 0.000116296811420314
$ 0.000116296811420314$ 0.000116296811420314
Aktuální cena:
$ 0.0001972
$ 0.0001972$ 0.0001972

Tokenomika Turtsat (TURT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Turtsat (TURT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TURT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TURT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TURT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTURT!

Jak nakupovat TURT

Chtěli byste si přidat Turtsat (TURT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TURT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Turtsat (TURT)

Analýza historie cen TURT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TURT

Chcete vědět, kam může TURT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TURT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.