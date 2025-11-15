Tokenomika pro Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tokenomika pro Tuna Chain (TUNACHAIN)

Zjistěte klíčové informace o Tuna Chain (TUNACHAIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:16:49 (UTC+8)
Tuna Chain (TUNACHAIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tuna Chain (TUNACHAIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 116.68K
$ 116.68K$ 116.68K
Historické maximum:
$ 0.1631
$ 0.1631$ 0.1631
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.0005556
$ 0.0005556$ 0.0005556

Informace o Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Oficiální webové stránky:
https://tunachain.io/
Bílá kniha:
https://tunachain.gitbook.io/tunachain/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xadd353fb2e2c563383ff3272a500f3e7134dafe4

Tokenomika Tuna Chain (TUNACHAIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tuna Chain (TUNACHAIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TUNACHAIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TUNACHAIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TUNACHAIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTUNACHAIN!

Jak nakupovat TUNACHAIN

Chtěli byste si přidat Tuna Chain (TUNACHAIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TUNACHAIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Tuna Chain (TUNACHAIN)

Analýza historie cen TUNACHAIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TUNACHAIN

Chcete vědět, kam může TUNACHAIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TUNACHAIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
