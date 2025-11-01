BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Tuna Chain je 0.0012105 USD. Sledujte aktualizace cen TUNACHAIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Kurz Tuna Chain(TUNACHAIN)

Aktuální cena 1 TUNACHAIN na USD

$0.0012105
-1.26%1D
USD
Graf aktuální ceny Tuna Chain (TUNACHAIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:14 (UTC+8)

Informace o ceně Tuna Chain (TUNACHAIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0012099
Nejnižší za 24 h
$ 0.0012323
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0012099
$ 0.0012323
--
--
-0.43%

-1.26%

-14.84%

-14.84%

Cena Tuna Chain (TUNACHAIN) v reálném čase je $ 0.0012105. Za posledních 24 hodin se TUNACHAIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0012099 do maxima $ 0.0012323, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TUNACHAIN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TUNACHAIN se za poslední hodinu změnila o -0.43%, za 24 hodin o -1.26% a za posledních 7 dní o -14.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
$ 55.17K
$ 254.21K
--
210,000,000
ETH

Aktuální tržní kapitalizace Tuna Chain je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.17K. Objem v oběhu TUNACHAIN je --, přičemž celková zásoba je 210000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 254.21K.

Historie cen v USD pro Tuna Chain (TUNACHAIN)

Sledujte změny cen Tuna Chain pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000015447-1.26%
30 dní$ +0.0005205+75.43%
60 dní$ +0.0005575+85.37%
90 dní$ +0.0006475+115.00%
Změna ceny Tuna Chain dnes

Dnes zaznamenal TUNACHAIN změnu o $ -0.000015447 (-1.26%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Tuna Chain za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0005205 (+75.43%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Tuna Chain za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TUNACHAIN ke změně o $ +0.0005575 (+85.37%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Tuna Chain za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0006475 (+115.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Tuna Chain.

Co je Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Tuna Chain investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TUNACHAINa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Tuna Chain na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Tuna Chain a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Tuna Chain (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tuna Chain (TUNACHAIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tuna Chain (TUNACHAIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tuna Chain.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tuna Chain!

Tokenomika pro Tuna Chain (TUNACHAIN)

Pochopení tokenomiky Tuna Chain (TUNACHAIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TUNACHAIN hned teď!

Jak nakupovat Tuna Chain (TUNACHAIN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Tuna Chain? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Tuna Chain podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TUNACHAIN na místní měny

Zdroj Tuna Chain

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Tuna Chain, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Tuna Chain
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tuna Chain

Jakou hodnotu má dnes Tuna Chain (TUNACHAIN)?
Aktuální cena TUNACHAIN v USD je 0.0012105 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TUNACHAIN v USD?
Aktuální cena TUNACHAIN v USD je $ 0.0012105. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tuna Chain?
Tržní kapitalizace TUNACHAIN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TUNACHAIN v oběhu?
Objem TUNACHAIN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TUNACHAIN?
TUNACHAIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TUNACHAIN?
TUNACHAIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TUNACHAIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TUNACHAIN je $ 55.17K USD.
Dosáhne TUNACHAIN letos vyšší ceny?
TUNACHAIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTUNACHAIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Tuna Chain (TUNACHAIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

