Tokenomika pro TSUBASA Governance (TSUGT)

Tokenomika pro TSUBASA Governance (TSUGT)

Zjistěte klíčové informace o TSUBASA Governance (TSUGT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o TSUBASA Governance (TSUGT)

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

Oficiální webové stránky:
https://tsubasa-rivals.com/
Bílá kniha:
https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165

TSUBASA Governance (TSUGT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TSUBASA Governance (TSUGT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 112.71K
$ 112.71K$ 112.71K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 178.88M
$ 178.88M$ 178.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 630.10K
$ 630.10K$ 630.10K
Historické maximum:
$ 0.23988
$ 0.23988$ 0.23988
Historické minimum:
$ 0.000496828364239706
$ 0.000496828364239706$ 0.000496828364239706
Aktuální cena:
$ 0.0006301
$ 0.0006301$ 0.0006301

Tokenomika TSUBASA Governance (TSUGT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TSUBASA Governance (TSUGT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TSUGT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TSUGT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TSUGT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTSUGT!

Jak nakupovat TSUGT

Chtěli byste si přidat TSUBASA Governance (TSUGT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TSUGT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro TSUBASA Governance (TSUGT)

Analýza historie cen TSUGT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TSUGT

Chcete vědět, kam může TSUGT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TSUGT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.