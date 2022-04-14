Tokenomika pro Trias (TRIAS)

Zjistěte klíčové informace o Trias (TRIAS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Trias (TRIAS)

TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://www.trias.one/
Bílá kniha:
https://docs.trias.one/trias-docs-1/whitepaper/trias-whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3A856d4effa670C54585a5D523e96513e148e95d

Trias (TRIAS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Trias (TRIAS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M
Celkový objem:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.75M
$ 8.75M$ 8.75M
Historické maximum:
$ 19.391
$ 19.391$ 19.391
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.8754
$ 0.8754$ 0.8754

Tokenomika Trias (TRIAS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Trias (TRIAS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRIAS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRIAS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRIAS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRIAS!

Jak nakupovat TRIAS

Chtěli byste si přidat Trias (TRIAS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TRIAS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Trias (TRIAS)

Analýza historie cen TRIAS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TRIAS

Chcete vědět, kam může TRIAS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TRIAS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.