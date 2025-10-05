Dnešní aktuální cena Tren Finance je 0.00007494 USD. Sledujte aktualizace cen TREN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TREN.Dnešní aktuální cena Tren Finance je 0.00007494 USD. Sledujte aktualizace cen TREN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TREN.

Kurz Tren Finance(TREN)

Aktuální cena 1 TREN na USD

$0.00007503
-0.11%1D
USD
Graf aktuální ceny Tren Finance (TREN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:54:47 (UTC+8)

Informace o ceně Tren Finance (TREN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00007329
Nejnižší za 24 h
$ 0.00007542
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00007329
$ 0.00007542
--
--
+0.63%

-0.11%

-14.60%

-14.60%

Cena Tren Finance (TREN) v reálném čase je $ 0.00007494. Za posledních 24 hodin se TREN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007329 do maxima $ 0.00007542, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TREN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TREN se za poslední hodinu změnila o +0.63%, za 24 hodin o -0.11% a za posledních 7 dní o -14.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tren Finance (TREN)

--
$ 56.51K
$ 74.94K
--
1,000,000,000
BASE

Aktuální tržní kapitalizace Tren Finance je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.51K. Objem v oběhu TREN je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 74.94K.

Historie cen v USD pro Tren Finance (TREN)

Sledujte změny cen Tren Finance pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000000826-0.11%
30 dní$ -0.00007686-50.64%
60 dní$ -0.00018146-70.78%
90 dní$ -0.00492506-98.51%
Změna ceny Tren Finance dnes

Dnes zaznamenal TREN změnu o $ -0.0000000826 (-0.11%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Tren Finance za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00007686 (-50.64%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Tren Finance za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TREN ke změně o $ -0.00018146 (-70.78%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Tren Finance za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00492506 (-98.51%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Tren Finance (TREN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Tren Finance.

Co je Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Tren Finance investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TRENa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Tren Finance na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Tren Finance a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Tren Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tren Finance (TREN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tren Finance (TREN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tren Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tren Finance!

Tokenomika pro Tren Finance (TREN)

Pochopení tokenomiky Tren Finance (TREN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TREN hned teď!

Jak nakupovat Tren Finance (TREN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Tren Finance? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Tren Finance podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TREN na místní měny

1 Tren Finance(TREN) na VND
1.9720461
1 Tren Finance(TREN) na AUD
A$0.0001131594
1 Tren Finance(TREN) na GBP
0.0000547062
1 Tren Finance(TREN) na EUR
0.000063699
1 Tren Finance(TREN) na USD
$0.00007494
1 Tren Finance(TREN) na MYR
RM0.000314748
1 Tren Finance(TREN) na TRY
0.0031032654
1 Tren Finance(TREN) na JPY
¥0.01101618
1 Tren Finance(TREN) na ARS
ARS$0.10675203
1 Tren Finance(TREN) na RUB
0.0061608174
1 Tren Finance(TREN) na INR
0.0066494262
1 Tren Finance(TREN) na IDR
Rp1.2489995004
1 Tren Finance(TREN) na KRW
0.105549243
1 Tren Finance(TREN) na PHP
0.004339026
1 Tren Finance(TREN) na EGP
￡E.0.0035768862
1 Tren Finance(TREN) na BRL
R$0.0003994302
1 Tren Finance(TREN) na CAD
C$0.0001041666
1 Tren Finance(TREN) na BDT
0.009116451
1 Tren Finance(TREN) na NGN
0.1097211528
1 Tren Finance(TREN) na COP
$0.291595287
1 Tren Finance(TREN) na ZAR
R.0.0012904668
1 Tren Finance(TREN) na UAH
0.0030905256
1 Tren Finance(TREN) na TZS
T.Sh.0.18412758
1 Tren Finance(TREN) na VES
Bs0.0138639
1 Tren Finance(TREN) na CLP
$0.07186746
1 Tren Finance(TREN) na PKR
Rs0.0210798726
1 Tren Finance(TREN) na KZT
0.0410176596
1 Tren Finance(TREN) na THB
฿0.0024258078
1 Tren Finance(TREN) na TWD
NT$0.0022811736
1 Tren Finance(TREN) na AED
د.إ0.0002750298
1 Tren Finance(TREN) na CHF
Fr0.0000592026
1 Tren Finance(TREN) na HKD
HK$0.0005822838
1 Tren Finance(TREN) na AMD
֏0.0287125116
1 Tren Finance(TREN) na MAD
.د.م0.0006812046
1 Tren Finance(TREN) na MXN
$0.0013781466
1 Tren Finance(TREN) na SAR
ريال0.0002802756
1 Tren Finance(TREN) na ETB
Br0.0108730446
1 Tren Finance(TREN) na KES
KSh0.0096777516
1 Tren Finance(TREN) na JOD
د.أ0.00005313246
1 Tren Finance(TREN) na PLN
0.0002712828
1 Tren Finance(TREN) na RON
лв0.0003244902
1 Tren Finance(TREN) na SEK
kr0.0007021878
1 Tren Finance(TREN) na BGN
лв0.0001244004
1 Tren Finance(TREN) na HUF
Ft0.0248141328
1 Tren Finance(TREN) na CZK
0.0015482604
1 Tren Finance(TREN) na KWD
د.ك0.00002293164
1 Tren Finance(TREN) na ILS
0.000247302
1 Tren Finance(TREN) na BOB
Bs0.000517086
1 Tren Finance(TREN) na AZN
0.000127398
1 Tren Finance(TREN) na TJS
SM0.0006976914
1 Tren Finance(TREN) na GEL
0.0002038368
1 Tren Finance(TREN) na AOA
Kz0.0686892546
1 Tren Finance(TREN) na BHD
.د.ب0.00002817744
1 Tren Finance(TREN) na BMD
$0.00007494
1 Tren Finance(TREN) na DKK
kr0.0004766184
1 Tren Finance(TREN) na HNL
L0.001959681
1 Tren Finance(TREN) na MUR
0.0033955314
1 Tren Finance(TREN) na NAD
$0.0012912162
1 Tren Finance(TREN) na NOK
kr0.0007464024
1 Tren Finance(TREN) na NZD
$0.0001281474
1 Tren Finance(TREN) na PAB
B/.0.00007494
1 Tren Finance(TREN) na PGK
K0.000318495
1 Tren Finance(TREN) na QAR
ر.ق0.0002727816
1 Tren Finance(TREN) na RSD
дин.0.007479012
1 Tren Finance(TREN) na UZS
soʻm0.9028913586
1 Tren Finance(TREN) na ALL
L0.0061743066
1 Tren Finance(TREN) na ANG
ƒ0.0001341426
1 Tren Finance(TREN) na AWG
ƒ0.000134892
1 Tren Finance(TREN) na BBD
$0.00014988
1 Tren Finance(TREN) na BAM
KM0.0001244004
1 Tren Finance(TREN) na BIF
Fr0.22039854
1 Tren Finance(TREN) na BND
$0.0000959232
1 Tren Finance(TREN) na BSD
$0.00007494
1 Tren Finance(TREN) na JMD
$0.0120323664
1 Tren Finance(TREN) na KHR
0.3009635364
1 Tren Finance(TREN) na KMF
Fr0.03139986
1 Tren Finance(TREN) na LAK
1.6291304022
1 Tren Finance(TREN) na LKR
Rs0.0226603572
1 Tren Finance(TREN) na MDL
L0.0012544956
1 Tren Finance(TREN) na MGA
Ar0.3345531432
1 Tren Finance(TREN) na MOP
P0.0006002694
1 Tren Finance(TREN) na MVR
0.001146582
1 Tren Finance(TREN) na MWK
MK0.1301040834
1 Tren Finance(TREN) na MZN
MT0.004788666
1 Tren Finance(TREN) na NPR
Rs0.010656468
1 Tren Finance(TREN) na PYG
0.52772748
1 Tren Finance(TREN) na RWF
Fr0.10843818
1 Tren Finance(TREN) na SBD
$0.0006167562
1 Tren Finance(TREN) na SCR
0.0010956228
1 Tren Finance(TREN) na SRD
$0.002855214
1 Tren Finance(TREN) na SVC
$0.0006549756
1 Tren Finance(TREN) na SZL
L0.0012904668
1 Tren Finance(TREN) na TMT
m0.00026229
1 Tren Finance(TREN) na TND
د.ت0.00021822528
1 Tren Finance(TREN) na TTD
$0.0005073438
1 Tren Finance(TREN) na UGX
Sh0.2592924
1 Tren Finance(TREN) na XAF
Fr0.04181652
1 Tren Finance(TREN) na XCD
$0.000202338
1 Tren Finance(TREN) na XOF
Fr0.04181652
1 Tren Finance(TREN) na XPF
Fr0.00756894
1 Tren Finance(TREN) na BWP
P0.0009952032
1 Tren Finance(TREN) na BZD
$0.0001506294
1 Tren Finance(TREN) na CVE
$0.0070376154
1 Tren Finance(TREN) na DJF
Fr0.01333932
1 Tren Finance(TREN) na DOP
$0.004691244
1 Tren Finance(TREN) na DZD
د.ج0.0097032312
1 Tren Finance(TREN) na FJD
$0.000168615
1 Tren Finance(TREN) na GNF
Fr0.6516033
1 Tren Finance(TREN) na GTQ
Q0.0005740404
1 Tren Finance(TREN) na GYD
$0.0156707034
1 Tren Finance(TREN) na ISK
kr0.00906774

Zdroj Tren Finance

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Tren Finance, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Tren Finance
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tren Finance

Jakou hodnotu má dnes Tren Finance (TREN)?
Aktuální cena TREN v USD je 0.00007494 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TREN v USD?
Aktuální cena TREN v USD je $ 0.00007494. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tren Finance?
Tržní kapitalizace TREN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TREN v oběhu?
Objem TREN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TREN?
TREN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TREN?
TREN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TREN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TREN je $ 56.51K USD.
Dosáhne TREN letos vyšší ceny?
TREN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTREN, kde najdete podrobnější analýzu.
