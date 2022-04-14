Tokenomika pro Ton Question (TQ)

Zjistěte klíčové informace o Ton Question (TQ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ton Question (TQ)

Ton Question is a reward-based Telegram game where users earn rewards by completing missions and inviting friends.

Oficiální webové stránky:
https://coinmarketcap.com/currencies/tonquestion
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xe43fe2c822841a29fadcb1884abcdaa1c85fefc8

Ton Question (TQ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ton Question (TQ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 115.10K
$ 115.10K
Historické maximum:
$ 0.231
$ 0.231
Historické minimum:
$ 0.000011029797406548
$ 0.000011029797406548
Aktuální cena:
$ 0.00001151
$ 0.00001151

Tokenomika Ton Question (TQ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ton Question (TQ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TQ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TQ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TQ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTQ!

Jak nakupovat TQ

Chtěli byste si přidat Ton Question (TQ) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TQ, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ton Question (TQ)

Analýza historie cen TQ pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TQ

Chcete vědět, kam může TQ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TQ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.