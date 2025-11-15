Tokenomika pro Alttown (TOWN)

Tokenomika pro Alttown (TOWN)

Zjistěte klíčové informace o Alttown (TOWN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:15:59 (UTC+8)
USD

Alttown (TOWN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Alttown (TOWN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
Historické maximum:
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.0007159
$ 0.0007159$ 0.0007159

Informace o Alttown (TOWN)

Alt.town is a Vitual Celebrity Value Growth Platform. Alt.town is a service that allows users to trade the value of virtual creators expressed in digital assets. The value of creators is based on their content and fandom. Virtual celebrities such as VTubers, virtual influencers, and virtual idols who join Alt.town will issue a digital asset called DNA, symbolizing their value. Users, including fans and Web3 supporters, can buy the DNA of their favorite virtual celebrities, anticipating an increase in value and enjoying the content provided by the celebrities. The price of these digital assets is determined by user-to-user transactions, supported by on-chain based order-book trading.

Oficiální webové stránky:
https://www.alt.town/
Bílá kniha:
https://docs.alt.town/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x973253D0C12366e0fA5AFb9F9E2e9486ECA69c01

Tokenomika Alttown (TOWN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Alttown (TOWN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TOWN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TOWN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TOWN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOWN!

Historie cen pro Alttown (TOWN)

Analýza historie cen TOWN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TOWN

Chcete vědět, kam může TOWN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TOWN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

