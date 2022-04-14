Tokenomika pro TOMI (TOMI)
Informace o TOMI (TOMI)
tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.
TOMI (TOMI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TOMI (TOMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika TOMI (TOMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro TOMI (TOMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TOMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TOMI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TOMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOMI!
Historie cen pro TOMI (TOMI)
Analýza historie cen TOMI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
