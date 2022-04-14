Tokenomika pro THORWallet DEX (TGT1)
Informace o THORWallet DEX (TGT1)
THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.
THORWallet DEX (TGT1): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro THORWallet DEX (TGT1), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika THORWallet DEX (TGT1): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro THORWallet DEX (TGT1) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TGT1, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TGT1, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TGT1 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTGT1!
Jak nakupovat TGT1
Chtěli byste si přidat THORWallet DEX (TGT1) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TGT1, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro THORWallet DEX (TGT1)
Analýza historie cen TGT1 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny TGT1
Chcete vědět, kam může TGT1 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TGT1 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit THORWallet DEX (TGT1)
Částka
1 TGT1 = 0.016735 USD