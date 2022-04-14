Tokenomika pro ALTAVA (TAVA)

Zjistěte klíčové informace o ALTAVA (TAVA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ALTAVA (TAVA)

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

Oficiální webové stránky:
https://altava.com/
Bílá kniha:
https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5

ALTAVA (TAVA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ALTAVA (TAVA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.94M
$ 6.94M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 695.88M
$ 695.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.01949
$ 0.01949
Historické minimum:
$ 0.008411259153674097
$ 0.008411259153674097
Aktuální cena:
$ 0.00997
$ 0.00997

Tokenomika ALTAVA (TAVA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ALTAVA (TAVA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TAVA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TAVA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TAVA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTAVA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.