Tokenomika pro TAO Inu (TAONU)

Zjistěte klíčové informace o TAO Inu (TAONU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o TAO Inu (TAONU)

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

Oficiální webové stránky:
https://www.taoinu.com
Bílá kniha:
https://www.taoinu.com/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f

TAO Inu (TAONU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TAO Inu (TAONU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M
Historické maximum:
$ 0.03494
$ 0.03494$ 0.03494
Historické minimum:
$ 0.00001806850517064
$ 0.00001806850517064$ 0.00001806850517064
Aktuální cena:
$ 0.002081
$ 0.002081$ 0.002081

Tokenomika TAO Inu (TAONU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TAO Inu (TAONU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TAONU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TAONU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TAONU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTAONU!

